Consumidores dormem em fila por liquidação

Após o Natal muitas lojas realizam saldões com ofertas de produtos que sobraram em seus estoques. Com as vendas baixas mesmo na temporada de fim de ano, algumas das mais principais redes do país resolveram fazer uma grande liquidação na primeira semana de 2017.

O objetivo é diminuir os estoques cheios – a queda de faturamento dos shoppings foi 9% menor no Natal de 2016. As promoções começaram ontem em redes como Casas Bahia, Carrefour e Pontofrio.Muitos varejistas prometem descontos de 70%. No Walmart, as promoções incluem os setores de eletrodomésticos, vestuário e limpeza.

No Magazine Luiza, a liquidação ocorre em apenas um dia. Em todo o Brasil são mais de 3 milhões de eletrodomésticos, eletroeletrônicos e móveis no pacote. O Magazine Luiza optou por fazer a oferta apenas na sexta-feira em um total de 3 milhões de itens com desconto.

Em Franca, a tradicional fila para a espera da tradicional ‘Liquidação Fantástica’ do Magazine Luiza já começou. Até a tarde de ontem, há quatro dias da promoção, já tinham sete pessoas guardando lugar na fila. A Liquidação acontece nesta sexta-feira, a partir das 6h, e traz diversos produtos com descontos de até 70%.

O motivo da fila é porque o acesso à loja no dia da Liquidação é por ordem de chegada, e quem entra primeiro tem mais chance de obter o produto pretendido. O primeiro da fila é o engraxateMarcione de Sousa Bueno, de 21 anos. Segundo ele, o objetivo é comprar tudo o que conseguir com o R$ 2,5 mil que juntou com a ajuda de sua esposa.