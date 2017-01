Conferência de paz reúne potências

Chanceleres e diplomatas de 75 países se reuniram neste domingo (15) para tentar reacender o processo de paz entre israelenses e palestinos, apesar do balde de água fria simbolizado pela ausência de ambos Israel e a Autoridade Nacional Palestina.

A conferência de paz, realizada cinco dias antes da posse de Donald Trump, presidente eleito dos EUA, tentou enviar uma derradeira mensagem de otimismo em relação a um dos conflitos centrais do Oriente Médio.

O governo de Trump pode tomar uma série de medidas vistas como danosas a essas negociações, como mover a embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém.

O encontro foi encerrado às 17h30 locais (14h30 em Brasília) com uma declaração conjunta pedindo que as lideranças dos países reafirmassem seu comprometimento com uma solução de dois Estados ao conflito.

A nota final também insistiu na necessidade de negociações diretas entre as partes envolvidas e uma nova conferência até o fim do ano para “revisar o progresso”

O Brasil foi representado por Paulo Cesar de Oliveira Campos, embaixador em Paris, informou o Itamaraty.

O encontro deste domingo foi iniciado por comentários de Jean-Marc Ayrault, chanceler francês, que afirmou não haver solução ao conflito a não ser a proposta de criar dois Estados separados. Ele disse estar ciente das reservas sobre a conferência, em uma mensagem a Israel.

Binyamin Netanyahu, premiê israelense, apresentou nos últimos dias fortes objeções à realização dessas negociações. Em reunião com seu gabinete, ele afirmou que a conferência era “fútil” e que pertencia ao “mundo de ontem”. “O amanhã será diferente”, disse.

Mais de mil pessoas se reuniram diante da embaixada israelense em Paris para protestar contra a conferência de paz, afirmando que esse encontro tinha por objetivo ferir a posição do país.

Quando Trump assumir a Presidência, no dia 20, a posição de Netanyahu deve fortalecer-se. A transferência da embaixada a Jerusalém, de grande simbolismo, seria uma vitória de Israel. O escritório diplomático está em Tel Aviv há 68 anos. O status de Jerusalém como capital israelense é controverso.

Ayrault, chanceler francês, afirmou que a possível decisão de mover a embaixada seria uma “provocação” e que teria “consequências”.