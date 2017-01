Caminhoneiro morre em acidente na Alonso y Alonso

Um caminhoneiro morreu na madrugada de ontem depois de sofrer um acidente na avenida Ismael Alonso y Alonso. Segundo a polícia, o condutor do caminhão chegou a ser arremessado para fora do veículo.

Era por volta de meia noite, quando o caminhoneiro José Natal Nogueira de 53 anos perdeu o controle do veículo ao descer pela rua Arnaldo Ricardo de Souza no bairro São José.

Ao chegar no cruzamento com a avenida Ismael Alonso y Alonso, o motorista não conseguiu fazer a curva e bateu violentamente contra a defensa metálica às margens do córrego.

O caminhão ainda atingiu uma árvore e na sequência, o motorista foi lançado para fora do caminhão. A porta do veículo abriu e José Natal foi arremessado no interior do córrego. Alguns motoristas que passavam pelo local e viram o acidente acionaram o socorro.

O caminhoneiro bateu violentamente com a cabeça e não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil foi acionada e registrou a ocorrência. As causas do acidente serão investigadas.

O corpo do caminhoneiro José Natal foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), e depois liberado a família para o sepultamento, que aconteceu na tarde de ontem. O caminhoneiro morava em um condomínio de apartamentos no bairro Santa Cruz.