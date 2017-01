Câmara cria gasto de R$ 8,5 milhões à prefeitura

A nova gestão da Câmara Municipal de Franca assumiu neste mês e já se vê enrolada com uma grande polêmica. Na tentativa de ficar bem com os servidores públicos municipais, os vereadores aprovaram na semana passada um projeto que, além de já ter sido considerado inconstitucional ao ser aprovado anos atrás, também causa um rombo nas contas da prefeitura. O projeto em questão é o que libera seis faltas abonadas por ano aos servidores.

Mesmo com a matéria tendo sido vetada pelo ex-prefeito Alexandre Ferreira (PSDB), que alertou sobre os problemas, os vereadores derrubaram o veto e aprovaram o direito de todo servidor público poder faltar seis dias ao trabalho. E isso sem que haja qualquer desconto no salário.

O projeto, que vale para todos os funcionários da prefeitura, veio junto com uma resolução. De autoria da Mesa Diretora da Câmara, a medida estende o benefício também a todos os funcionários do Legislativo francano, que também poderão ficar em casa todo ano seis dias ganhando sem trabalhar.

Segundo cálculos da própria prefeitura, existem cerca de 5.000 servidores e considerando que cada falta corresponde a oito horas de trabalho, em seis dias, se tem 48 horas de trabalho a menos por servidor. Portanto, a medida vai gerar 240 mil horas de trabalho a mais a serem pagas, levando-se em conta o total de cerca de 5 mil servidores públicos municipais hoje em Franca.

Com base nesses números, a reportagem entrou em contato com especialistas em administração pública para saber o quanto essa folga custaria ao município. Tomando por referência a previsão de gasto com pessoal este ano na prefeitura, de R$ 310 milhões, e levando em conta benefícios e outras obrigações trabalhistas, eles chegaram ao valor de R$ 8,5 milhões ao ano. Isso levando em conta também o custo hora extra (50% a mais).

Eles lembraram que em Franca no passado lei parecida acabou barrada depois por ser inconstitucional. Alertaram ainda para o limite de gasto com pessoal previsto em lei. Segundo o secretário de Finanças, Sebastião Ananias, Franca já está perto do limite e com mais esse custo as contas públicas devem explodir de vez.