Batatais enfrenta Botafogo em Quartas de Final

O Batatais, mais uma vez mostrou competência em campo e saiu vitorioso nas oitavas de final. O time derrotou o Ponte Preta nos pênaltis por 4 a 2 no estádio em Cravinhos. E amanhã, a equipe da região segue para as quartas de final e enfrenta o Botafogo em Osasco.

A partida do Batatais contra o Ponte Preta aconteceu no último sábado. Por parte do time da região, a tensão marcou o inicio do jogo logo no primeiro tempo. O Fantasma, com o apoio da maior parte do estádio, tentou surpreender o adversário, e apesar do esforço, não conseguiu sustentar o ritmo por muito tempo.

O primeiro tempo foi marcado por ataques intensos, no entanto foi finalizado com empate de zero a zero. O artilheiro do Ponte Preta, Yuri, foi quem mais se aproximou para marcar um gol. De inicio o jogador tentou com um chute longo e depois em cabeçada acertou o travessão.

Já no segundo tempo, Douglas Pote abriu o placar para o Batatais. O ponto foi marcado em uma cobrança de escanteio aos 21 minutos. Foi então que aos 40 minutos, o Ponte lançou ao ataque e pressionou até conseguir o empate através do gol de Darlyson. A Macaca ainda teve duas chances de virar, mas o Batatais se segurou.

As definições foram para os pênaltis, onde nas cobranças, Handerson, na trave, e Darlyson, que parou em Gerson, desperdiçaram para a Ponte. O Batatais teve aproveitamento de 100%.