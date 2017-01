Batatais é vice e faz história na Copinha

Ontem o Corinthians foi campeão na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida aconteceu no dia do aniversário da capital paulista e o Timão saiu vitorioso por 2 a 1 em cima do Batatais. O evento esportivo contou com cerca de 36 mil espectadores no Pacaembu e rendeu em torno de R$ 851.221.

O Batatais conseguiu segurar o adversário até o segundo tempo, em 15 minutos restantes da partida o Corinthians contou com a presença de Carlinhos e Marquinhos, e fez dois gols, o Fantasma da Mogiana tentou se recuperar, mas conseguiu marcar apenas um ponto por conta do Douglas Pote.

Apesar da derrota do time da região, o Batatais fez história na Copinha deste ano. O time foi o último a realizar a inscrição para o campeonato e o último a ser chamado. A equipe que vem de uma cidade com 60 mil habitantes, pela primeira vez conseguiu chegar as oitavas de final e posteriormente até a final.

O Batatais, logo de inicio, já se mostrou vitorioso devido a fase de grupo. O Fantasminha permaneceu invicto ao enfrentar o Sport, Comercial e Rio Claro. Por conta do desempenho positivo em campo, a equipe pode continuar jogando em casa, em Cravinhos.

Depois da fase de grupo, o Batatais enfrentou o time araraquarense, Ferroviária, o qual no dia da partida empatou e venceu nos pênaltis. Já na terceira fase o time voltou enfrentar o Sport e o Fantasma saiu vitorioso com um placar de 2 a 1.

A história do time começou a ser cravada na Copinha quando conseguiu chegar às oitavas de final e vencer o Ponte Preta nos pênaltis. A partir deste jogo, nas quartas de final o Batatais manteve 0 a 0 contra o Botafogo durante a partida, no entanto, venceu o time carioca no pênaltis.

No último domingo, o Batatais já trilhava o caminho de vitorioso por estar na semifinal, e na partida contra o Paulista, o Fantasma perdeu de 5 a 1. No entanto, o time realizou uma denuncia de “gato” no adversário. Após a analise da denuncia, foi confirmado que um dos jogadores do Paulista mentiu a idade e usou documento falso para entrar no campeonato.

O Paulista foi eliminado da Copinha, e o Batatais seguiu direto para a final contra o Corinthians. Apesar da derrota, o time da região marcou história com o jogador Douglas Pote e o goleiro Gerson, que defendeu o time com intuito de superar trauma pessoal que sofreu.