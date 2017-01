Baile na rua

Novo projeto é aprovado na Assembleia e tenta acabar de vez com os "Pancadões" no estado, ao proibir até aparelhos de rádio e TV ligados em som alto nos veículos

Após um projeto do governador proibir em dezembro passado os carros com som em alto volume nas ruas, outra proposta sobre o mesmo tema acaba de ser aprovada na Assembleia Legislativa de São Paulo e segue para a sanção do governo. Ele especifica mais a situação e tenta acabar de vez com os chamados “pancadões”, as festas feitas na rua com o som alto dos veículos.

Caso o projeto de Lei 993/2015, do deputado estadual Geraldo Cruz (PT), venha a ser sancionado pelo governador, ficam proibidos equipamentos sonoros de qualquer natureza instalados em veículos estacionados em vias públicas ou privadas, bem como em espaços de livre acesso ao público, como postos de gasolina.

O uso de aparelhos de som, portáteis ou instalados em veículos automotores estacionados nas vias e logradouros públicos que venham perturbar o sossego público, já vinha sendo objeto de proibição em muitass cidades. Na região municípios como Rifaina podem apreender carros por esse motivo.

A medida afeta principalmente os “pancadões”, cuja prática tem se proliferado em todo o país e, especialmente, no Estado de São Paulo. “Ocorre que esta forma de diversão da juventude traz um grande incômodo aos moradores vizinhos de onde ocorre, ferindo claramente o direito de vizinhança”, diz o parlamentar em sua justificativa.

Para fins da legislação proposta, entende-se por aparelhos de som todos os tipos de aparelho eletroeletrônico reprodutor, amplificador ou transmissor de sons, sejam eles de rádio, televisão, vídeo, CD, DVD, MP3, iPod, celulares, gravadores, viva-voz, instrumentos musicais ou assemelhados e aqueles com características semelhantes que venham a ser criados futuramente.

Da mesma forma, compreende como vias e logradouros públicos a área compreendendo o leito carroçável, o meio-fio, as calçadas, as praças, a entrada e saída de veículos nas garagens e todas as áreas destinadas a pedestres.