Área Azul no centro gera mais cursos

Com o retorno das vagas no perímetro central da cidade, ESAC terá verba para despesas de aulas

Recentemente houve a abertura de vagas no centro, deste modo, a Escola de Aprendizagem e Cidadania de Franca (ESAC) poderá ressarcir 30% das receitas que foram reduzidas desde 2013.

A ESAC atende mais de 600 jovens em situações sociais delicadas, na instituição há aulas e cursos de música, idiomas, danças e muitas outras artes. O custeio dos projetos para a entidade é por meio da verba adquirida em estacionamento da Área Azul. E com a volta das vagas em área de grande demanda, a instituição poderá ser ampliada.

Em março de 2013, houve a remanejamento de 329 vagas de estacionamento da Área Azul. No entanto, essa nova distribuição diminuiu 30% das receitas da ESAC. A redução aconteceu devido a falta de adesão dos usuários de veículos. De acordo com a Gerente Administrativa, Geraldine Fuga, a mudança não agradou motoristas.

“A Área Azul no ponto de maior movimentação da cidade deixava tudo muito pratico para as pessoas. O remanejamento de 2013 deixou as vagas muito longes de pontos centrais importantes, e assim houve uma redução no montante da verba do sistema rotativo.”, explica Geraldine.

Em 2013 a ESAC precisou se adequar as despesas de acordo com a redução dos recursos financeiros. A entidade fechou cursos de violão, inglês, espanhol, dança, atendimentos ao cliente e precisou demitir funcionário.

Com a abertura de vagas, além de conseguir ressarcir os 30%, a entidade poderá obter verba o suficiente para novos cursos e ampliação dos módulos existentes. O fato de a ESAC ser filantrópica, a instituição não visa lucros, não remunera os diretores e reverte a verba para o atendimento da população carente.

Primeiramente irá acontecer a contratação de mais sete novos funcionários, e conforme o desempenho financeiro poderá contar com mais 15 trabalhadores. Já na questão de aulas, o número de jovens do Programa Primeira Etapa, antes eram 160 vagas e agora são 180 por semestre.