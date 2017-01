Aposentadoria no Brasil paga mais que lá fora

O brasileiro consegue manter na aposentadoria uma fatia maior da renda que tinha antes de se afastar do mercado de trabalho do que a alcançada pelos aposentados em outros países.

Ao se aposentar, o brasileiro consegue manter em média 82,5% do salário que recebia na ativa. Para um trabalhador de renda média, esse percentual é de 76,4%, de acordo com a OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico).

No Chile, as aposentadorias asseguram 37,7% da renda da ativa. No México, apenas 28,4%. Nos EUA, 44,8%.

Elevada para padrões internacionais, a chamada taxa de reposição do sistema brasileiro tende a ser reduzida se a proposta de reforma da Previdência enviada pelo governo ao Congresso passar.

A proposta dificulta o acesso à aposentadoria, exigindo idade mínima de 65 anos e pelo menos 25 anos de contribuição, além de mudar a fórmula de cálculo do benefício.

Entre brasileiros que se aposentam por idade, a mais comum pelas regras atuais, o benefício equivale a 96,3% dos rendimentos, segundo cálculos do economista Luís Eduardo Afonso, da Universidade de São Paulo (USP).

A aposentadoria por idade é mais comum entre trabalhadores do setor informal, que em geral contribuem pouco com a Previdência e às vezes ganham menos do que o salário mínimo. Como esse é o piso para as aposentadorias, há casos em que o trabalhador passa a ganhar uma renda maior ao se aposentar.

“É natural que benefício e salário se aproximem para remunerações mais baixas”, diz o economista Milko Matijascic, do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada).

Para especialistas, o problema está no nível de manutenção da renda para trabalhadores com salários altos.

Para quem se aposenta por tempo de contribuição -em geral profissionais do setor formal que muitas vezes se aposentam antes dos 55 anos-, a renda na aposentadoria corresponde em média a 74% do último salário, segundo Luís Eduardo Afonso.

“Existe um custo de oportunidade em pagar benefícios altos para pessoas com 50 anos. Você poderia estar investindo esses recursos em políticas para a população em processo de envelhecimento, como saúde”, afirma o economista do Ipea Luís Paiva.

Se a proposta de reforma do governo for aprovada, conseguir o benefício integral -e, assim, manter um percentual maior do salário na aposentadoria- exigirá 65 anos de idade e 49 de contribuição.