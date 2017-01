Após morte de macaco, região entra em alerta

A preocupação da região de Franca com relação à febre amarela aumentou nas últimas horas. Após dois macacos serem encontrados mortos em Ribeirão Preto, foi a vez de um animal aparecer morto em Claraval. A cidade mineira faz divisa com os municípios paulistas de Franca, Cristais Paulista e Pedregulho.

Ontem o vereador Otávio Pinheiro (PTB) apresentou requerimento pedindo à prefeitura que estude a possibilidade de se fazer um mutirão para intensificação da vacinação contra a febre amarela no município.

Já em Minas Gerais, a Secretaria de Saúde investiga se as mortes de macacos em Claraval e outras duas cidades do Sul do Estado, Caldas (MG) e Toledo (MG), estão relacionadas com a febre amarela. A informação foi divulgada ontem no boletim de atualização sobre investigação dos casos da doença no estado.

Conforme o boletim divulgado pela secretaria, os municípios estão em uma lista com “epizootias em investigação” ou “rumor de morte de primata sob monitoramento”.

Até o momento, 23 mortes pela febre amarela já foram confirmadas em Minas Gerais. Conforme a Secretaria de Estado de Saúde, existem 206 casos notificados da doença, sendo que 34 foram confirmados. Outros 172 casos ainda estão sob investigação.

A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, causada por um vírus, que pode levar à morte em cerca de uma semana se não for tratada rapidamente. De acordo com o Ministério da Saúde, a doença é transmitida por mosquitos e comum em macacos, que são os principais hospedeiros do vírus.