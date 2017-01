Ano começa com vagas de emprego em Franca

O programa estadual, Emprega São Paulo/Mais Emprego, oferece 25 oportunidades de emprego para a cidade de Franca e região. As vagas estão divididas entre áreas de serviços, comércio, entre muitas outras.

As vagas de emprego estão divididas entre os municípios de Franca e Ituverava. Para os interessados, o nível de escolaridade e experiência varia conforme a vaga ofertada. Já as vagas em destaque para determinadas áreas e especificações, estão 18 vagas para a área de serviços e três para comércio.

Enquanto que outro destaque vai para certas ocupações e cidades como Ituverava com nove vagas disponíveis para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais. Já em Franca, há sete vagas para Cuidador de Idosos e duas oportunidades para Auxiliar de Produção.

Para acessar às vagas basta acessar o endereço eletrônico www.empregasaopaulo.sp.gov.br. Ao entrar no site, deve criar um login, senha e informar os dados que serão solicitados. No entanto, a outra opção é comparecer a um Posto de Atendimento ao Trabalhador munido de RG, CPF, PIS e Carteira de Trabalho.

E também é possível que o empregador realize um cadastro no site do Emprega São Paulo ou PAT. A ação tem como intuito ofertar vagas de empregos no sistema, e para isto é necessário que o empregador apresente o CNPJ da empresa, razão social, endereço e o nome do solicitante.

Entre as vagas disponíveis, nenhuma cita a faixa etária do candidato. O fator pode representar que os idosos, atualmente, têm mais representatividade no mercado de trabalho. E outra parte da terceira idade é que muitos preferem permanecer no atual cargo.

De acordo com a coach de carreira Madalena Feliciano, é observado um quadro crescente de indivíduos que, após seus 60 anos de idade, buscam permanecer ou se reinserir no mercado de trabalho.