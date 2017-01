Ano começa com 200 vagas de emprego para PcD’s

Empresa, Via Varejo, disponibiliza cargos em diversos setores para pessoas portadoras de deficiência

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

O primeiro mês de 2017 conta com 200 vagas abertas para diferentes cargos voltados a pessoas portadoras de deficiência. Dentre as diversas oportunidades, em todo o Brasil, estão operador de caixa, estoquista, vendedor, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, fiscal de prevenção de perdas e dentre muitas outras na área administrativa.

Os salários oferecidos são compatíveis com o mercado, e além de contar com o vale transporte, cesta básica, Participação nos Lucros e Resultados (PLR), convênios médico e odontológico. Além de descontos para colaborador nas compras feitas nas redes da companhia.

Quem tiver interesse em se candidatar a vaga, basta se cadastrar no site www.viavarejo.com.br/rh. Deverá clicar na opção “Oportunidades de Vagas”, em seguida clique em “Veja Vagas” e basta digitar “PCD” no campo direcionado à Palavra Chave.

A empresa responsável pela oferta e divulgação de vagas de emprego é a Via Varejo. A mesma corporação responsável pelos empreendimentos das marcas Casas Bahia e Pontofrio.

Há mais de 25 anos, desde o surgimento da Lei 8213/91, a qual abre oportunidade para contratação de deficientes em empresas, o mercado aceita e cresce cada vez mais com inclusão.

O funcionamento e aplicação da lei seguem de acordo com a quantidade de pessoas que exercem atividades remuneradas na firma. A empresa com 100 ou mais funcionários está obrigada a preencher de dois a cinco por cento dos seus cargos com beneficiários reabilitados, ou pessoas portadoras de deficiência.