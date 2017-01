Ajustes sobre servidores emperram nos Estados

A maior parte dos projetos de ajuste das contas públicas aprovados nos três Estados em pior situação financeira —Rio, Minas e Rio Grande do Sul— não resolve o principal problema que levou os governantes à atual crise: o aumento dos gastos com pessoal.

Levantamento feito pela reportagem em 64 projetos enviados pelo Executivo dos três Estados mostra que pouco mais da metade (36) foi aprovada nas Assembleias locais.

Apenas sete tratam de salários, previdência e benefícios de servidores públicos. Cinco deles foram aprovados no Rio Grande do Sul.

Consideradas impopulares, medidas de ajuste que recaem sobre servidores costumam ser evitadas pela classe política, pois podem desencadear em greves que afetam serviços essenciais.

Talvez por isso a saída preferencial das autoridades tem sido medidas que alteram o funcionamento ou reduzem os órgãos públicos: 22 das propostas aprovadas vão nessa linha.

Isso nem sempre significa redução das despesas com funcionários públicos já contratados. Em Minas, por exemplo, a única medida aprovada que trata do funcionalismo prevê o corte de 67 mil cargos vagos. O Estado, porém, anunciou a eliminação de 18 mil.

As outras 14 medidas aprovadas no Estado, mapeadas pela reportagem, extinguem fundações e secretarias. Os servidores foram realocados.

No Rio, primeiro dos três Estados a decretar calamidade financeira, só 6 de 21 propostas enviadas pelo Executivo à Assembleia foram aprovadas. As demais ou foram rejeitadas ou devolvidas para mudança pelo Executivo.

Entre elas, o adiamento para 2020 de aumentos salariais de servidores previstos para 2017 e 2018. O aumento da contribuição previdenciária dos atuais 11% para 14% foi retirado de pauta por falta de acordo político.

A única medida aprovada no Rio que tratava de salários de servidores —a que reduzia os vencimentos do primeiro e segundo escalões do governo em 30%— foi vetada pelo governador Luiz Fernando Pezão (PMDB) nesta sexta (30).

Segundo dados do Tesouro Nacional, o Rio foi o Estado que mais elevou gastos com pessoal entre 2009 e 2015, uma alta de quase 70% já descontada a inflação. O segundo foi Minas Gerais, cujo aumento de despesas com servidores ativos e aposentados foi de cerca de 65%. O Rio Grande do Sul ficou no meio da distribuição, com alta de 39%.

A Assembleia gaúcha foi a que mais aprovou medidas de ajuste que tratam de salários e previdência de servidores até o momento. Duas delas, porém, aumentam os benefícios, como o projeto de lei que cria gratificação por desempenho a militares.