Ajeite as contas em 2017

Considerando os gastos elevados durante o Natal e Ano Novo e as contas fixas do início de ano, o desejo da maioria dos francanos é se ajeitar para ficar com as contas em azul durante todo o ano.

Se controlar as finanças já é um hábito raro para os brasileiros, com a crise econômica, a tarefa é mais difícil ainda. Consultores financeiros, porém, são enfáticos: a mudança de atitude é necessária para evitar o caos no orçamento.

Quando essa é a situação, fica a pergunta: o que você fez em 2016 para controlar suas dívidas? Caso a resposta seja “nada”, é hora de rever imediatamente seus conceitos. Que tal começar agora?

De acordo com José Francisco Ribeiro, docente da área de gestão e negócios do Senac Franca explica que uma dos principais motivos do brasileiro chegar com muitas contas a pagar no final do ano é que no Brasil, ainda não foi implantado na grade das instituições de ensino um tema importantíssimo que é ‘educação financeira’.

“Nos países desenvolvidos, o assunto é trabalhado nas escolas há muito tempo. Como resultado, temos diversas pessoas que não se organizam financeiramente, esquecem de classificar prioridades ou limitar os gastos, questões que fazem parte do planejamento orçamentário”, explica.

Uma dica que Ribeiro dá para quem deseja economizar é que, caso alguém tenha na família ou entre amigos um bom exemplo a ser seguido, acompanhar o modelo de educação financeira desta pessoa.