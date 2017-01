Acidente em Minas mata ex- secretario Sergio Buranelli

Um acidente na tarde de ontem na rodovia MG-449, próximo a cidade mineira de Arceburgo, causou a morte do ex-secretário de segurança de Franca, Tenente Sergio Buranelli de 62 anos. A esposa dele também não resistiu aos ferimentos. No carro ainda estavam o filho de Buranelli, a namorada e outra filha.

Segundo a polícia, o acidente aconteceu no período da tarde, O carro conduzido por Sergio Buranelli, um Voyage, colidiu frontalmente contra uma Santa Fé. Com o impacto, o ex-secretario de segurança, a esposa dele, Regina de Freitas Buranelli e a nora, Julia de Freitas Bolela, morreram no local.

Os filhos de Buranelli, João Vitor Buranelli e Ana Caroline Buranelli, sofreram ferimentos graves e foram socorridos a um hospital de Arceburgo. A família havia saído de férias logo após o Tenente reformado da PM ter se afastado do cargo de secretario da Segurança, cargo que ocupou nas três última gestões municipais.

A Polícia Civil de Arceburgo investiga as causas do acidente. Com o impacto, o carro de Buranelli foi arremessado para fora da pista, o outro carro, com placas de São Paulo ficou atravessado na rodovia.

“Ainda não dá para saber o que de fato aconteceu, somente o trabalho da pericia poderá esclarecer”, disse um policial rodoviário que atendeu a ocorrência. A polícia não informou o estado de saúde do motorista do veículo Santa Fé.

Unidades dos Bombeiros estiveram no local do acidente e removeram os corpos até ao Instituto Médico Legal (IML), até o fechamento da edição, não havia a informação de quando os corpos seriam liberados para serem trazidos a Franca.