Vitória de presente

O Franca Basquete cumpriu o objetivo ao terminar o ano com duas vitórias em casa. Nesta quinta-feira (22), a vitória foi sobre o Minas, por 75 a 74, no Pedrocão, pela 11ª rodada da fase de classificação do NBB. O outro resultado positivo fora contra o Brasília na última terça-feira.

Agora, o time francano entra em recesso para as festas de final de ano e volta a jogar pela competição nacional somente em 7 de janeiro, contra o Bauru, fora de casa.

Os cestinhas da partida foram Coelho (Franca) e Mosso (Minas), com 18 pontos cada um.

O time francano começou o jogo com boa marcação, mas o ataque não fluía. Depois de abrir cinco pontos sobre o adversário na metade do quarto, passou a errar na marcação. Com isso, a equipe mineira encostou no placar, que apontou vitória do Franca por 19 a 18 no primeiro período.

Com altos e baixos, o Franca abriu sete pontos, mas em seguida o rival encostou no marcador, ficando apenas dois pontos atrás na metade o segundo período. Mas o time da casa tirou o pé do freio na sequência e fez 22 pontos contra 13, no segundo quarto, vencendo o primeiro tempo por 41 a 31.

Como de costume, o Franca não voltou bem dos vestiários, caindo de rendimento e falhando na marcação. Com isso, a equipe mineira venceu o terceiro quarto por 27 a 18. Mas no placar geral, o Franca seguia na frente apenas um ponto: 59 a 58.

No primeiro lance do quarto período, o Minas virou o jogo e, os francanos passaram a correr atrás. O Franca voltou a comandar o placar após aproveitar bem uma falta antiesportiva que rendeu ao time quatro pontos, através de Coelho. Faltando pouco mais de um minuto para o final, Mosso converteu uma cesta de três pontos, empatando o jogo para o Minas: 72 a 72. Nos instantes final, o Franca deu mais sorte e venceu o jogo. O último quarto foi 16 a 16.

PONTUAÇÃO

FRANCA: Alexey 11, César 2, Cassiano 0, Cauê Borges 7, Coelho 18, Antonio 8, Pedro 10, João Pedro 0, Eduardo Sommer 11 e Dedé 8. Técnico: Helinho.

MINAS: Big 2, Panunzio 0, Macedo 14, Paulinho 5, Mosso 18, Matheus 0, Rafael 8, Xande 0, Wesley 10 e Siqueira 17. Técnico: Cristiano Grama.