O Shanghai Shenhua, da China, deu boas-vindas nesta quinta-feira, em seu site oficial, ao argentino Carlos Tevez, novo contratado do clube chinês, que receberá um salário de US$ 40 milhões anuais e cuja transferência rendeu US$ 11 milhões (R$ 36 milhões) ao Boca Juniors. No anúncio oficial da contratação, o argentino já aparece posando para foto com a camisa de seu novo time.

O clube afirmou que o atacante de 32 anos, se juntará ao elenco na pré-temporada na ilha de Okinawa, no sul do Japão, após passar por exames médicos.

“Esperamos que Tevez possa ajudar o Shenhua a vencer seus jogos na Superliga chinesa e na Liga dos Campeões da Ásia, oferecendo mais partidas emocionantes aos torcedores”, disse a equipe em comunicado.

“Sua chegada vai aumentar sensivelmente a capacidade ofensiva do Shenhua”, completou.

O atacante, que disputou 76 partidas com a seleção argentina fazendo 13 gols, voltou ao Boca Juniors em 2015 após passar pelo Corinthians, West Ham, Manchester United, Manchester City e Juventus.

Antes do anúncio oficial do Shanghai Shenhua, a transferência de Tevez para o futebol chinês já havia sido divulgada pelo Boca Juniors, que emitiu uma nota em seu site oficial.

“Você estará sempre em nossos corações. Agora, o mundo xeneizecomeçará a sonhar com sua volta. No Boca, trabalharemos para facilitar seu retorno. Qualquer esforço será ínfimo para voltar a ver você com nossa camiseta”, trouxe o comunicado.