Um ano muito difícil

Estamos caminhando para mais uma virada de ano, o que vale alguma reflexão. O ano de 2016 será lembrado por muito tempo como um dos anos mais difíceis para o Brasil. Tivemos quase tudo nos últimos meses nas áreas da política e da economia. O brasileiro assistiu – e infelizmente continuará assistindo por mais um tempo – a um verdadeiro tsunami de denúncias de corrupção; o impeachment da presidente da República; a prisão de ex-governadores; a queda e prisão do presidente da Câmara dos Deputados, entre outras situações constrangedoras. O número de desempregados ultrapassou a casa de 12 milhões e a relação de Estados e municípios com cofres vazios e sem dinheiro sequer para pagar salários de servidores e aposentados aumenta a cada dia. Um verdadeiro circo de horrores.

Nesse clima de fim de mundo, o mínimo que se espera de um agente político é um comportamento condizente com o momento de crise, solidário com cortes de gastos e com as medidas de contenção propostas pelo governo para melhorar a economia. Não é o que está acontecendo.

Na última terça-feira, no último dia de votação do ano, assistimos a uma ação de parlamentares que vai totalmente contra as diretrizes de redução de gastos. A base aliada do governo, fugindo ao que pedia o presidente Michel Temer, entrou em acordo com a oposição e aprovou, por 296 votos a 12, a renegociação da dívida dos Estados, sem que estes sejam obrigados a oferecer contrapartidas pela ajuda. Ou seja, aqueles governantes perdulários, que não obedeceram as regras estabelecidas pela legislação, receberão auxílio federal sem precisar fazer sacrifícios.

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, tentou reverter as negociações na Câmara, nas não obteve sucesso. Antes da votação, após uma reunião com os líderes, o relator Esperidião Amin (PP-SC) apresentou novo parecer sem as contrapartidas que foram incluídas pelo Senado. Saíram do texto as exigências de criação do programa de desestatização; elevação da contribuição previdenciária dos servidores; mudanças nos regimes previdenciários dos servidores para reduzir benefícios não previstos no regime jurídico único da União; realização de leilões de pagamentos e suspensão de reajustes salariais. Foram retiradas também 12 exigências impostas aos Estados no controle dos gastos, como proibição de criação de cargos, mudanças em carreiras que levem a aumento de despesas, contratação de pessoal, realização de concursos, entre outros. Ou seja, a Câmara desvirtuou o pacote de medidas de contenção de gastos enviado pelo governo da mesma maneira como desvirtuou totalmente o pacote anticorrupção de iniciativa popular encaminhado pelo Ministério Público Federal na madrugada do dia 30 de novembro.

Em uma época de crise severa, quando sacrifícios são impostos à população, quando pacotes como o da Previdência afetam quase que exclusivamente os trabalhadores, aprovações de projetos como esses chegam a ser um escárnio. Felizmente vivemos em um regime democrático e eventuais deslizes de políticos poderão, mais tarde, ser corrigidos pelo voto.