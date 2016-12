Termina hoje prazo para participar do IPTU em Dia

Compartilhar no Twitter

Hoje é o último dia para que contribuintes regularizem seus débitos de IPTU (de Imposto Predial e Territorial Urbano) para poder participar do Prêmio IPTU em Dia, que sorteia R$ 50 mil amanhã. Para aqueles que não quiserem concorrer, o prazo é até o dia 30.

Para participar do IPTU em Dia é preciso que o contribuinte com imóveis na cidade não tenha nenhum tipo de débito sob o imposto. Para facilitar as negociações, a Prefeitura deixa em aberto opções de parcelamento.

Para quem deseja regularizar a situação, basta se apresentar na Central de Atendimento, até às 12h de hoje, pois a Prefeitura trabalha em horário especial, somente até ao meio dia, retornando os trabalhos na segunda-feira, normalmente.

Um alerta da prefeitura é para que os contribuintes cheguem até às 11h nesta sexta para que haja tempo hábil para verificações necessárias de documentação, atualização dos valores e emissão de guias de recolhimento para que o pagamento constatado na data.

Os que não fazem questão de participar do IPTU em Dia, e estãocom impostos deste e de outros anos em atraso, o prazo para pagamento sem correção de 8,5% é dia 29 deste mês. Quem pagar no dia 30, que é a data limite, terá o valor corrigido a partir de 1º de janeiro de 2017.

O processo para a quitação é a mesma. Basta retirar uma guia atualizada dos valores e recolher na rede bancária. Quem deixar para 2017, vai receber o montante devido no lançamento das notificações que começarão a chegar na primeira semana de janeiro.

Este será o segundo prêmio que a Prefeitura oferece neste ano, pois o primeiro ocorreu em março. Esse projeto é uma iniciativa voltada a estimular as pessoas a se manterem em dia com suas obrigações, evitando acima de tudo, outros tipos de aborrecimentos e acréscimos por conta de multas.