Taxista é executado a tiros no Pulicano

Taxista de 48 anos foi executado na tarde de ontem no Jardim Pulicano na zona oeste. Hélio da Silva Rocha foi morto com dois tiros na cabeça. O corpo foi encontrado na avenida Universal do Reino de Deus. O corpo estava no interior do carro do taxista, um Fiat Palio.

Na tarde de ontem, moradores do bairro viram o carro em um trecho não asfaltado da avenida. O veículo havia colidido contra uma cerca. O corpo do taxista estava no volante e havia manchas de sangue no interior do carro.

A Polícia Militar foi acionada e pelo local acionou a Polícia Civil. Investigadores do 5º Distrito estiveram no bairro e afirmaram que o taxista havia sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC), o que justificaria o sangue na região da cabeça do motorista. O caso chegou a ser tratado como morte natural, mas já na noite de ontem exames realizados no Instituto Médico Legal (IML) mostraram que o taxista Hélio da Silva Rocha, que morava na Vila Sâo Sebastião, foi executado com dois tiros na cabeça.