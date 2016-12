Serie de golpes coloca autoridades em alerta

Nesta época de virada do ano os moradores de Franca e região estão cada vez mais suscetíveis a golpes. As denuncias devido a golpes da Santa Casa e do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

Recentemente a Santa Casa de Franca fez um comunicado sobre golpes aplicados a famílias de pacientes. Os parentes de pessoas internadas recebiam ligações sem identificação nos celulares, e logo cobravam um depósito em conta bancária alegando que seria para procedimentos médicos no paciente.

A própria Santa Casa afirmou que todo o procedimento realizado através do SUS, nas unidades do Complexo Hospitalar (Santa Casa, Hospital do Coração, Hospital do Câncer e AME), não tem custo algum para o usuário.

A unidade hospitalar também orientou que, caso o familiar de algum paciente venha receber esse tipo de ligação, não realize nenhum depósito ou entrega de valores. E é importante que procure pessoalmente a recepção do hospital, pois este é um novo tipo de golpe que está sendo aplicado.

Outro alerta que foi emitido é o da Secretaria da Fazenda, que orientou aos contribuintes que os canais oficiais para obter informações sobre o IPVA são a página www.ipva.fazenda.sp.gov.br e a rede bancária credenciada. Para realizar uma consulta, pode ser por meio dos terminais de autoatendimento, pela internet ou diretamente nas agencias, basta ter em mãos o número do RENAVAM do veículo.

A Fazenda Pública ficou a parte de boatos falsos que circulavam pela internet em redes sociais, sobre contribuintes reclamando de receberem boletos também falsos, além da existência de sites que simulam a aparência da página da Secretaria da Fazenda com a finalidade de colher as informações do proprietário para outro desígnio.

Este tipo de prática é mais conhecida como “Phishing”, que é oriundo de “fishing”, em tradução livre significa pesca. Mas no ambiente virtual é caracterizada como tentativas de adquirir dados pessoais de diversos tipos como senhas, dados financeiros, números de cartões e muitas outras informações.

Caso o contribuinte tenha dúvidas sobre o IPVA, podem entrar em contato exclusivamente com a Secretaria da Fazenda pelo número 0800 170110 ou pelo site www.fazenda.sp.gov.br. E é importante lembra que o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) não tem qualquer relação com o IPVA.