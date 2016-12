Secretaria de Saúde ganha novo nome

O médico Ulisses Municucci, convidado para assumir a Secretaria de Saúde do Município, divulgou na manhã de segunda-feira que não poderá assumir a pasta devido a questões relacionadas ao Cremesp. Sendo assim, quem assume agora éo médico e diretor do Pronto-Socorro de Franca, Rodolfo de Moraes Silva.

O nome do novo secretário de Saúde foi anunciado no início da tarde de ontem, pelo coordenador de Transição e futuro Secretário de Finanças, Sebastião Ananinas. Segundo ele, desde o início era sabido suma possível dificuldade relacionado ao fato de Municucci ser delegado do Cremesp.

“Nesta caminhada até agora nós tentamos conciliar as duas situações (Secretaria e Cremesp) com um parecer da jurídica do Cremesp para que nos possibilitasse esse enriquecimento da secretaria com a presença do doutor Ulisses. Porém esse parecer não foi possível. Em razão disso, fizemos o convite ao doutor Rodolfo, que aceitou de primeira”, explica Ananias.

O médico que assumirá, Rodolfo Moraes Silva, tem 34 anos, é formado em medicina pela UFTM (Universidade Federal do Triângulo Mineiro), residência em Clínica Médica pelo Hospital Fundação Santa Casa de Franca e especialização em dor pelo Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

Atualmente mora em Franca,é presidente do Comitê de Dor Oncológica da SBED (Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor) e médico responsável pelo ambulatório de dor e cuidados paliativos do Hospital do Câncer de Franca e da Unimed de Franca, entre outras atividades.