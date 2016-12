Recomendações de Verão

Com a chegada do verão, os consumidores estão apostando cada vez mais em artigos de praia e sol. Entre esses produtos, se destacam os óculos escuros, que atualmente são de extrema importância para a saúde da visão das pessoas. A cada ano, a porcentagem de vendas aumenta em relação a compras de óculos de sol e protetores solar.

Além de proteger a visão em contato a luz intensa do Sol, os óculos são grandes artigos de beleza, o qual cada um compõe um estilo diferente. O uso é tão frequente durante o ano, que a cada estação surge uma nova coleção dos artefatos.

Os óculos escuros podem proteger perfeitamente a visão contra raios nocivos emitidos pelo Sol, entre estes a radiação dos raios UV. Estes raios trazem problemas severos à saúde dos olhos como danos permanentes na íris ocular.

No entanto, o mais importante que proteger a saúde dos olhos com óculos de Sol da estação, é fazer uso de um produto original. Os óculos piratas muitas vezes causam danos maiores à visão do individuo, do que caso não usasse óculos algum.

Outros produtos que têm se destacado nas vendas neste verão são roupas de banho para praia e clubes. De acordo com a empresária, Leninha Neves, as vendas de biquínis e moda de praia aumentam em 60% nesta época do ano. Ela conta que o crescimento das vendas inicia no mês de outubro e novembro.

“Em outubro, quando tem a semana do saco cheio, ou em novembro que temos vários feriados, as pessoas aproveitam para viajar e consumir itens de praia para o verão”, disse Leninha.

Além de óculos de sol e trajes de banho, o consumidor também deve procurar por itens que previnem danos a saúde, como o uso do protetor solar. O item é essencial a prevenção do câncer de pele, que no Brasil foi registrado 176 mil casos da doença em um ano.