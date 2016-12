Recesso aumenta movimento na rodoviária

Com férias coletiva e Natal no final de semana, francanos aproveitam para sair da cidade

O movimento de passageiros na Rodoviária de Franca começou a aumentar ontem e hoje deve ser ainda mais intenso. Para muitos o recesso de final de ano já começou, para outros ele começa hoje. Esta época do ano, o movimento de pessoas na rodoviária aumenta e a procura por passagens é intensa.

O fato do Natal e do Ano Novo cair em final de semanatambém acabou se tornando uma oportunidade para aqueles que não vão entrar em recesso. Visitarfamília ou fazer aquela viagem adiada a tempos são alguns dos motivos para aproveitar.

Nathalia Alvesé telefonista de uma grande empresa em Franca e diz que pediu uns dias de folga entre natal e ano novo para poder conciliar com as férias escolares dos filhos e também com o recesso da empresa do marido. Sua família irá encontrar os parentes em uma reunião de Natal em outra cidade.

“São datas especiais que fazemos questão de nos deslocar e este ano iremos de ônibus. Minha família mora em São Paulo e geralmente vamos de carro e agora vamos fazer diferente para ver como é”, conta ela.

Com o forte movimento, as pessoas devem se atentar com as passagens. A procura tende a aumentar nessas épocas, principalmente entre hoje e amanhã. Em Franca, os destinos são mistos. Enquanto muitos irão para cidades da região, outros aproveitam o recesso para viajar para mais longe.