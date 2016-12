Professores querem negociar parte das férias

Todos os anos, os professores especialistas do município, que incluem coordenadores, orientadores e pedagogos, vendem um terço de suas férias para a prefeitura, porém este ano o cenário foi outro.

O presidente de Sindicado dos Servidores Municipais, Fernando Nascimento, conta que é de direito dos professores especialistas venderem 30% das férias. Como é de praxe, todos os anos eles dão entrada no pedido e a prefeitura libera a venda/compra.

Porém, este ano, ao fazerem os pedidos, os servidores não obtiveram resposta da prefeitura. Sendo assim, todos acreditaram que já estava tudo certo, já que não houve a negação.Ao todo a prefeitura tem 181 professores especialistas.

“A prefeitura não é obrigada a comprar essas férias, mas é obrigação dar uma resposta positiva ou negativa quanto ao pedido dos seus servidores. Eles fizeram tudo certinho, dentro do prazo e a não resposta da prefeitura fez com que os funcionários acreditassem que tudo havia dado certo”, explica.

Agora as atribuições de aulas serão feitas após o dia 1º de fevereiro e isso irá atrasar o processo de organização dos professores da rede municipal. Com isso, a expectativa é que os alunos comecem as aulas no dia 6 de fevereiro. Apesar do atraso com as atribuições os alunos não serão prejudicados.

Nascimento conta ainda que a expectativa é que no próximo governo, com Gilson de Souza (DEM) no Poder Executivo, os servidores possam ainda ter seus 30% de férias compradas e que tudo volte a ser como era nos outros anos.

“Estamos esperançosos com o próximo governo, não só em relação a este assunto das férias, mas no geral. A expectativa é que este governo tenha um maior diálogo com o servidor, seja mais negociável, mais humano e saiba ouvir”, finalizou o presidente.