Prefeitura recebe 2,5 mil inscrições em concurso

O Concurso Público da Prefeitura que abriu vagas para mais de 40 funções, já divulgou os locais para realização da prova, o local varia com a escolha do cargo a ser disputado. E de todos os 2.576 candidatos inscritos no concurso, mil inscrições foram voltadas para a função de secretário de escola.

O concurso acontece no dia 15 de janeiro com abertura de portões a partir das 8h e o fechamento acontece as 8h30. É recomendado que o candidato verifique antecipadamente o endereço de realização do processo para que não haja nenhum imprevisto.

Quem realizou inscrição para vaga de Agente de Controle de Vetores Ppi/Vs, Auxiliar de Saúde Substituto e Enfermeiro PPI/VS, irá fazer a prova na Escola Municipal Antonio Sicchierolli, na Rua Professor Laerte Cintra, 929, no Jardim América.

Já para quem se inscreveu nos cargos de Engenheiro Civil, Médicos, Professores Substitutos, Profissional de IEC e Técnico em Enfermagem de Saúde Ocupacional, irão realizar a avaliação no Centro Universitário Municipal de Fraca (UNI-FACEF). Neste caso é a segunda unidade que está localizada na Avenida Major Nicácio, 2433, no Bairro São José.

E para quem já realizou a inscrição e deseja executar a função de Secretário de Escola e Técnico em Enfermagem Substituto deve realizar a prova na Unidade II do Uni-Facef, na Rua Professora Amália Pimentel.

As provas objetivas terão 40 questões e cada questão terá quatro opções de respostas e para se considerar habilitado na prova objetiva o candidato deve obter pelo menos 50% de acertos na avaliação. Mas para o cargo de professor substituto, o candidato precisa estar entre os 50 candidatos com a melhor nota.

A prova dissertativa será realizada na mesma data e horário da avaliação objetiva. Haverá uma proposta na qual o candidato deverá produzir um texto dissertativo-argumentativo em prosa, o mínimo de quantidade de linhas exigidas será de 25 e o máximo 30. Lembrando que a letra deve estar legível e à caneta azul ou preta.