Prefeitura apresenta Rede de Fibra Óptica

Na manhã de ontem foi apresentado pelo Prefeito, Alexandre Ferreira, em seu gabinete, o projeto da Rede Metropolitana de Fibra Óptica. O intuito é a melhoria de qualidade e rapidez entre as repartições públicas do município. Na cidade há 82 pontos interligados em funcionamento, em breve, a meta é de estar em 203 pontos.

Durante o evento, o prefeito agradeceu os esforços dos servidores que tiveram empenho para realizar o trabalho que traz como beneficio o aumento da velocidade na comunicação e redução de gastos.

Na cerimônia que aconteceu no gabinete do prefeito, também estavam presentes o secretário de Recursos Humanos, Humberto Mazza e o diretor de Tecnologia da Informação que é uma unidade vinculada também à secretaria de Recursos Humanos, Everson Pereira.

O foco é em questões financeira e tecnológica que podem ser entendidas pelo fato de que antes a Prefeitura contratava junto a uma empresa de telefonia diversos links de VPN Flex para realizar a interligação de todas as unidades, sendo que a maioria desses links com velocidade máxima de 2 Mbps e um custo anual de aproximadamente R$ 3 milhões.

Com a licitação da Rede Metropolitana, foram investidos cerca de R$ 1,9 milhão, o que significa destacar que, no primeiro ano, haverá uma economia aproximada de R$ 1,1 milhão e nos anos seguintes. A Prefeitura pode economizar em torno de R$ 2,5 milhões, com previsão do crescimento e manutenção da rede.