Prefeito deve estar atento em início de mandato

Prefeitos eleitos da região de Franca que vão assumir a administração no 1º dia do ano de 2017 devem estar atentos, pois alguns problemas podem surgir logo no início da nova gestão. Especialmente na continuidade de serviços essenciais, provocados pelo término ou falta de contrato com as empresas.

Atividades como coleta de lixo, transporte de pacientes, informática, fornecimento de combustível e medicamentos, entre outros, são de necessidade contínua e se o contrato estiver no fim o problema é do novo prefeito. Mas esses contratempos podem ser evitados se tanto o antigo como o gestor que assumir não forem omissos nessas questões.

“É de conhecimento de todos que o término de um ciclo, no caso o mandato eletivo, em regra, encerra uma forma de gestão e dá início a um novo plano de governo, com novas estratégias, prioridades, conceitos, anseios populacionais, etc. Todavia, não se trata de um mero `virar de páginas´”, diz Luciane Tavano da Rocha, advogada da Conam – Consultoria em Administração Municipal, especialista da área de Licitações e Contratos..

De acordo com ela, há situações, especialmente as que envolvem a continuidade do serviço público, que não comportam interrupção abrupta, sob pena de comprometer o interesse público.

Para evitar problemas desse tipo que ela recomenda que a equipe de transição formada pelo prefeito que vai assumir a administração municipal solicite ao atual prefeito uma relação de todos os contratos em andamento, para verificar a situação de cada um deles.

Consultora-chefe da área de licitações e Contratos da Conam, Elisangela Fernandes Reis Silva aconselha: “Caso a vigência do contrato não compreenda o novo exercício de 2017, o novo prefeito deve requisitar e protocolar ao atual prefeito, conforme o caso concreto, a prorrogação dos contratos de serviços contínuos, excepcionalmente, pelo prazo de 40 a 60 dias. Trata-se de uma medida simples, mas que vai impedir um início desastroso da nova gestão”.