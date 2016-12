Pedintes tiram a tranquilidade dos francanos e causam insegurança nas ruas

A chegada do final de ano atraiu uma grande quantidade de pedintes para as ruas de Franca e com o setor comercial trabalhando em horário especial, as ruas acabaram ficando lotadas de pessoas que abordam motoristas em semáforos, nas portas de lojas e saídas de supermercados.

Nesta semana, um morador de rua acabou sendo levado a delegacia depois de brigar com o vigilante de um supermercado e derrubar produtos que estavam em exposição no estabelecimento.

O homem entrou no supermercado, localizado na avenida Presidente Vargas e passou a pedir dinheiro ao comerciante e a clientes que estavam próximo ao caixa.O vigia do local repreendeu o homem e pediu para que ele deixasse o local.

Revoltado, o morador de rua empurrou o funcionário e acabou derrubando produtos que estavam em uma gôndola. A Polícia Militar foi acionada e levou o andarilho ao Plantão Policial, onde depois de alguns minutos ele acabou sendo liberado e voltou a mesma avenida.

Na manhã de ontem, uma cliente do mesmo estabelecimento foi abordada por um andarilho no momento em que se preparava para entrar no carro. O homem chegou a indagar a mulher sobre o porque não iria dar dinheiro a ele.