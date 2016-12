Para sair da crise

A economia do Brasil continua em situação delicada e as medidas para estimular o setor divulgadas pelo governo federal na última quinta-feira dividem opiniões. Os economistas que já se manifestaram a esse respeito, de maneira geral, lembram que a iniciativa do governo recupera a agenda de microrreformas, que andava meio esquecida, e, com isso, mantém o projeto da equipe econômica que se propõe a realizar mudanças de longo prazo para melhorar a economia. Por outro lado, há um certo consenso de que as medidas têm um alcance limitado e só começarão a surtir efeito para reativar a economia no médio prazo. Em outras palavras, nada do que foi anunciado terá impacto imediato, mas podem dar bons resultados dentro de algum tempo.

De todas as medidas anunciadas pelo presidente Temer e pelo seu ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, apenas duas, o programa de recuperação do déficit fiscal das empresas e o conjunto de medidas relacionadas ao crédito dentro do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que na verdade já haviam sido anunciadas, poderão ter efeitos imediatos. Não foram anunciadas medidas de grande impacto, mas poderão ajudar a estabilizar a economia, segundo os mais otimistas.

Um dos maiores especialistas em contas públicas, o economista Raul Velloso, vê o pacote de maneira mais crítica. Para ele, as medidas não alavancam nada. Na sua análise, do jeito em que a economia está, são necessários bilhões de investimentos para se obter algum resultado.

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, tem uma visão bem diferente. Para ele, o crescimento potencial do Brasil pode aumentar em cerca de um ponto porcentual e superar os 3% com a adoção do ajuste macroeconômico e a estabilização dos preços. Seu colega Dyogo Oliveira, ministro do Planejamento, presente no anúncio do pacote, fez questão de dizer que se trata de um conjunto inicial de uma série de ações que o governo pretende implementar ao longo do tempo.

O fato é que o Brasil não aguenta entrar em um terceiro ano de recessão sem uma sinalização de melhoras na economia. Com mais de 12 milhões de desempregados e os negócios em queda livre em praticamente todos os setores, medidas de incentivo precisam ser tomadas. É verdade que o atual governo herdou essa situação grave, mas já é tempo de mostrar de maneira efetiva como pretende reagir e recolocar a economia nos trilhos.