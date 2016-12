O braço forte de Franca

A empresária Luiza Helena Trajano Rodrigues, presidente do Grupo Magazine Luiza, é a entrevistada deste domingo do Diário da Franca. Nesta edição de Natal do jornal, ela fala sobre a cidade, a economia do país e do trabalho que teve visando trazer novamente uma grande livraria para a cidade. A ação teve sua participação direta e contou com sua presença na inauguração da loja, na semana passada, no Franca Shopping.

Sobre a economia e o momento difícil que o país atravessa, a empresária diz ter dúvidas sobre qual será a extensão da atual crise. Mas, com seu tradicional otimismo, segue achando ser possível superar os obstáculos financeiros, sem deixar de fazer uma ressalva. “Lógico, você tem de descolar um pouco da política, porque está muito terrível”.

“Luizinha”, como é carinhosamente chamada em Franca, diz se orgulhar de sua terra natal, local onde também nasceu o Magazine Luiza. Ela costuma vir com frequência à cidade e lembrou que há anos Franca estava sem uma livraria e que após pedir a duas grandes, a Saraiva e a Cultura, conseguiu que uma delas se instalasse no município. Prova da força da empresária, que dirige uma rede com mais de 740 lojas e 9 centros de distribuição espalhados por 16 estados brasileiros.

Diário da Franca – A senhora está novamente em Franca e dessa vez tendo trazido para a cidade uma grande livraria. Como foi isso?

Luiza Helena Trajano Rodrigues – Era um sonho antigo meu. Eu vivia pedindo para a Cultura e a Saraiva colocarem uma loja aqui e estou muito honrada de ter conseguido. E mais honrada ainda de ser patrona da loja.