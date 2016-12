Movimento nas estradas deve aumentar 30%

O feriado do Ano Novo deverá levar 522 mil veículos para as rodovias da região, entre hoje e segunda-feira, segundo estimativas das concessionárias Vianorte e Autovias (Arteris), empresas que fazem parte do Programa de Concessões do Governo do Estado de São Paulo, e administram as rodovias da região de Franca.

O número representa um aumento de 10% em relação aos dias considerados normais, quando circulam uma média de 120 mil usuários pelos trechos concedidos. A saída deverá ser o dia mais movimentado, com fluxo estimado em aproximadamente 85 mil veículos no trecho da Autovias.

A estimativa também indica que na volta do feriado, na segunda-feira, mais de 107 mil usuários passarão pelas cinco praças de pedágio da concessionária Autovias – São Simão e Santa Rita do Passa Quatro (ambas na Via Anhanguera – SP 330), Guatapará (Rodovia Antônio Machado de Sant’Anna – SP 255), Batatais e Restinga (ambas na Rodovia Cândido Portinari).

Para as quatro praças de pedágio da Vianorte, que contempla Ituverava na Via Anhanguera (SP-330) e Sertãozinho na Rodovia Attílio Balbo (SP-322), além de outras cidades, a estimativa indica que mais de 63 mil passagens deverão ser registradas.

Durante o período de operação especial, as concessionárias disponibilizarão, 24 horas por dia, treze guinchos, dois caminhões-pipa, oito carretas para apreensão de animais, doze viaturas de Inspeção de Tráfego e doze ambulâncias para atendimento de emergência.