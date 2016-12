Ministro ameaça Israel com ataque nuclear

O ministro da Defesa paquistanês ameaçou no Twitter responder a um ataque nuclear de Israel, ao dar crédito a uma informação falsa que atribuía esta intenção ao ministro da Defesa israelense.

O site AWDNews publicou um texto com o seguinte título: “Se o Paquistão enviar tropas terrestres à Síria com qualquer pretexto, destruiremos este país com um ataque nuclear (ministro da Defesa israelense)”.

Na sexta-feira, o ministro Khawaja Asif caiu na armadilha e tuitou: “O ministro da Defesa israelense ameaça tomar represálias nucleares contra o Paquistão por seu suposto papel na Síria contra o (grupo) Estado Islâmico: Israel esquece que o Paquistão também é um Estado nuclear”.

O erro de Asif, que coincide com a proliferação de falsas notícias nas redes sociais, provocou críticas no Paquistão.

“Nosso programa nuclear é um assunto muito sério para ser deixado nas mãos de homens políticos viciados no Twitter”, comentou um famoso jornalista de televisão paquistanês, Nusrat Javeed.

Israel nunca reconheceu possuir uma bomba atômica, mas é considerado a única potência nuclear no Oriente Médio.

Por sua vez, o Paquistão realizou seus primeiros testes atômicos em 1998, e calcula-se que tenha um arsenal nuclear de 120 armas, isto é, mais que a vizinha Índia.