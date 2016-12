Melhorias urbanas beneficiam cidades da região

Mais de 3,9 mil pessoas que moram em conjuntos habitacionais foram beneficiadas nas cidades de Rifania, Ribeirão Corrente e São João da Bela Vista, na região de Franca, neste ano, com obras de melhorias urbanas do Morar Bem, Viver Melhor. Foram realizados serviços de pavimentação asfáltica, recapeamento, novas praças, quadras e iluminação, que somam R$ 117,6 mil.

Essas intervenções foram viabilizadas por meio do Programa Especial de Melhorias (PEM), da Secretaria de Estado da Habitação, e representam o pagamento de parcelas firmadas por meio de convênios com as administrações municipais.

A iniciativa oferece melhores condições de vida à população de baixa renda, moradora em bairros degradados ou conjuntos habitacionais de habitações de interesse social (HIS). O PEM, criado em 2009, promove a implantação de infraestrutura, equipamentos coletivos, melhorias habitacionais por meio de reforma e ampliações, estímulo à implantação de serviços públicos e ações de inclusão social.

O Morar Bem, Viver Melhor é a Política Habitacional do Estado de São Paulo. Reúne todas as ações e investimentos da Secretaria de Estado da Habitação, como infraestrutura, urbanização, requalificação, acessibilidade, qualidade das construções e equipamentos, cuidados com o meio ambiente, inovações e qualidade de vida para as famílias atendidas.

CDHU

Um projeto piloto conjunto das secretarias estaduais de Energia e Mineração e Habitação vai instalar sistemas de geração de energia solar em conjuntos habitacionais da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano).

Na primeira fase vão ser instalados, sem custo para os moradores, sistemas de placas fotovoltáticas em 14 unidades habitacionais do Conjunto Habitacional em Pontes Gestal e em mais oito moradias do Conjunto Habitacional em Elisiário, ambos na região de São José do Rio Preto. Outros projetos semelhantes serão desenvolvidos para 93 moradias em São José dos Campos e 104 unidades na cidade de São Paulo.