Ladrões voltam a atacar loja na zona sul

Bandidos furtaram várias peças de roupas de uma loja na zona sul. A ação aconteceu na madrugada e segundo o comerciante, mais de cem peças de roupas foram levadas.

Ao chegar para trabalhar na manhã de ontem no Jardim Aeroporto. O comerciante teve a desagradável surpresa de encontrar a porta de entrada de sua loja arrombada. O estabelecimento fica na Avenida Gabriela de Almeida Pirajá.

Do interior da loja restaram apenas os manequins, peças de roupas que estavam em exposição foram furtadas e todo o interior da loja foi revirado. A Polícia Civil vai investigar o furto.

Outro caso

Nesta semana, bandidos tentaram furtar uma loja no mesmo bairro. Para arrombar o local, os ladrões utilizaram um carro que havia sido furtado. A intenção dos bandidos não deu certo devido ao dono do estabelecimento estar dormindo dentro da loja para evitar novas ações de furto.

Roubo na varejão

Uma balconista de um varejão no Jardim Aeroporto II foi assaltada na última quarta-feira. A mulher informou a polícia que um homem entrou e armado exigiu que ela entregasse o dinheiro que estava no caixa. A vítima relatou ainda que um comparsa do assaltante ficou na porta do estabelecimento.

Outro funcionário que estava nos fundos do varejão percebeu a ação e acionou a polícia. A dupla fugiu através de uma mata nos fundos do bairro e durante patrulhamento, os policiais localizaram dois suspeitos.