Ladrões roubam mostruário de joias avaliado em R$ 800 mil

Filho de cliente foi o mentor do assalto que aconteceu no Jardim Planalto

Uma idosa de 67 anos, que trabalha com a venda de joias, foi assaltada na tarde da última quinta-feira no Jardim Planalto. Assim que a mulher chegou a porta da casa de uma cliente, dois homens armados anunciaram o roubo e levaram o mostruário com aproximadamente R$ 800 mil em mercadorias.

Segundo a aposentada SES, ela havia agendado com a cliente que no final da tarde de quinta estaria indo a sua casa para mostrar as novidades em joias que havia recebido. Assim que chegou a porta da casa na rua Ofélia Soares Russo no Jardim Planalto, a idosa foi rendia por dois homens em uma moto.

O filho da moradora foi quem abriu o portão, mas antes que a mulher pudesse entrar, dois assaltantes armados a renderam na porta da casa. Mediante ameaça, a aposentada entregou o mostruário e os bandidos fugiram.

A Polícia Militar foi acionada e a verdade sobre o roubo conseguiu a ser revelada. Em depoimento a idosa passou características dos ladrões, mas o jovem de 19 anos, AJV, morador na casa, afirmou que as características eram outras, bem diferentes da citada pela vítima.

Diante dos fatos, a polícia começou a duvidar da conversa do rapaz e solicitou que ele entregasse o aparelho celular para averiguação. Neste momento, o rapaz ficou irritado e se negou a entregar o telefone. De nada adiantou o nervossismo, os policiais analisaram o telefone e notaram que o jovem estava mesmo envolvido no assalto.

O rapaz trocou mensagens com dois indivíduos, onde passou informações sobre o horário em que a aposentada estaria chegando em sua casa para vender as joias.

O nome dos dois assaltantes já foram identificados, mas ainda não foram localizados. O jovem AJV foi autuado em flagrante pela participação no roubo e acabou recolhido a cadeia.