Garoto de 14 anos morre em acidente na véspera de Natal

Um acidente na noite de sábado marcou de forma negativa a véspera de Natal, um garoto de 14 anos morreu depois de se envolver em um acidente na Vila Isabel. A bicicleta do jovem Luís Felipe da Silva Oliveira foi atingida por um veículo Corsa. O garoto morreu no local.

Por volta das 20h30, segundo a polícia, Luís Felipe teria perdido o controle da bicicleta e atravessou o cruzamento das ruas Goiás com José do Patrocínio. Com o impacto, o garoto bateu com a cabeça no para brisas do carro e foi arremessado ao solo.

Devido a gravidade do acidente, Luís Felipe morreu no local. A polícia constatou que a bicicleta do garoto estava sem freio.

A pericia e a Polícia Civil estiveram no local e o motorista do Corsa, um homem de 33 anos realizou o exame do bafômetro e o resultado foi negativo para o uso de bebida alcoólica.

Familiares de Luís Felipe, que morava na Vila Aparecida estiveram no local e ficaram inconsoláveis ao ver o corpo do menino no meio da rua. O sepultamento do jovem aconteceu na tarde de ontem.