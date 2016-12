Franca tem média de 58% de aprovados na OAB

O índice da cidade inclui as três universidades de direito com alunos que prestaram o Exame de Ordem dos Advogados

Nesta semana, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) divulgou a lista de aprovações no Exame de Ordem de acordo com as faculdades de onde saíram os candidatos. Na última versão da prova, houve 115,3 mil inscritos e 25,2 mil aprovados, o número representa um índice de aprovação de 22%.

Em Franca, a Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp), de 32 inscritos 19 foram aprovados, que mostra um percentual geral de 61,29%. Lembrando que a lista inclui inscritos na primeira fase e inscritos no reaproveitamento.

Já na Faculdade de Direito de Franca (FDF), dos 185 estudantes inscritos, o número de aprovados foi de 87 alunos. Este resultado apresenta um percentual geral de 47,54%. Anualmente, no vestibular da FDF são ofertadas cerca de 300 vagas, incluindo o sistema de cotas e período diurno e noturno.

E na Universidade de Franca (Unifran), incluindo inscritos na primeira fase e no reaproveitamento, foi um total de 201 alunos. No entanto, somente 52 foram aprovados, o que demonstra um percentual geral de 26,40%.E por fim, somente um aluno da antiga localização da Unesp, na Rua Major Claudiano, realizou o exame e foi aprovado, o que contabilizou 100% para a antiga instituição.

Com base nos números e nos percentuais de cada faculdade, o total de inscritos foi de 419 alunos para 159 aprovados. Franca conseguiu obter uma média percentual de 58% de aprovados em relação às instituições de ensino.

Enquanto que no país, o maior índice do Brasil foi por conta da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que obteve 80,85% de alunos candidato aprovados. Em seguida está a Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas, do Ibmec, em Minas Gerais, que apresentou uma taxa de aprovação de 80%.

Depois do índice das faculdades mineiras, a que mais aprovou foi a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio). Segundo o ranking da OAB, 75% dos estudantes foram aprovados. E em segundo lugar ficou a faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto, que conta 74% aprovados no Exame da Ordem.