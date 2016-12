Franca fecha mais de mil vagas de emprego

Apesar do número deste mês ser alto, o índice diminuiu em comparação a novembro do ano passado

Neste mês, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), Franca fechou 1.414 vagas de empregos. No entanto, apesar do número ser alto, o valor é menor que de novembro do ano passado que foram 1.860 postos fechados.

Os dados de 2015 e deste ano mostra uma diferença 23,9%. Mesmo que o resultado seja negativo, Franca acumula 4.834 oportunidades geradas desde o inicio do ano. O valor é maior que do mesmo período de 2015, que é de 2.757. O aumento consiste em 75,3%.

No total, de janeiro a novembro, o número foi de 15.342 contratações e 11.700 demissões no mesmo período. No saldo acumulado há tendência de cair, já que, tradicionalmente, o mês de dezembro é um período fraco de contratações.

Já em Ribeirão Preto, no mês anterior a cidade gerou 184 postos com carteira assinada, no entanto, o número é menor em relação a novembro do ano passado, que foi de 383. O que resulta em uma diferença de 51,9%.

Enquanto que o mercado de trabalho de Ribeirão Preto, no período de janeiro a novembro, mostrou um total de 6.913 admissões, contra 6.729 demissões, o que gerou um valor de 184 de diferença.

Os setores que mais contribuíram para o fechamento de vagas, principalmente em Franca, foi o calçadista, com menos 1.282 vagas. Outro setor que obteve um resultado negativo foi o da construção civil, que encerrou o período com 211 vagas perdidas, e a indústria contou com um défict de 154.

Por outro lado os setores da agropecuária e do comércio criaram, respectivamente, 43 e 32 novas vagas. O número é baixo em relação ao que se esperavam do comércio, principalmente por conta de festas natalinas, pois é comum o aumento de contratações temporárias.

Caged

O Caged foi criado como registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). É utilizado pelo Programa de Seguro-Desemprego, para conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais.

Este Cadastro tem como objetivo, servir para a elaboração de estudos, pesquisas, projetos e programas ligados ao mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que subsidia a tomada de decisões para ações governamentais.

Mensalmente são coletados e analisados, os dados de contratação e demissão de setores. O intuito é poder verificar e criar soluções para problemas e conflitos trabalhistas. Além de informar um censo estatístico sobre o ramo empregatício de cada cidade.