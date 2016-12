Franca Basquete busca fechar ano com vitória

Time recebe o Minas no Pedrocão e depois entrará em recesso para as festas de final de ano

O Franca Basquete enfrenta o Minas nesta quinta-feira (22), às 20h10, no ginásio Pedrocão, pela 11ª rodada da fase de classificação do NBB.

Será a última partida da equipe francana neste ano, uma vez que depois do compromisso desta noite os jogadores serão dispensados para as festas de final de ano. Com isso, o primeiro jogo do time em 2017 será contra o Bauru, no dia 7 de janeiro, fora de casa.

Helinho já disse que o objetivo é conquistar duas vitórias em casa – uma já conseguiu que foi contra o Brasília, nesta terça-feira – para que a equipe possa terminar na zona de classificação dos playoffs. O time está na 10ª colocação com 50% de aproveitamento, sendo cinco vitórias e cinco derrotas.

O técnico francano segue com desfalques importantes. Isaac e Cipolini estão lesionados e fazem tratamento para voltar à equipe. O ala passou por cirurgia no pé e não tem data para voltar a jogar, provavelmente somente nos playoffs. Por sua vez, o ala/pivô passará por uma avaliação no começo do ano para saber como anda a recuperação de uma contusão na sola do pé, podendo voltar ao time contra o Bauru. No restante, todos os jogadores estão à disposição do técnico, que espera um melhor rendimento de alguns atletas no jogo desta quinta-feira.

O Minas está na 12ª colocação com 40.)% de aproveitamento e vem como franco atirador para tentar arrancar uma vitória em Franca. O time comandado por Cristiano Grama também vem com moral alto, já que na última rodada bateu o Bauru, fora de casa, por 86 a 75.