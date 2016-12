Ferramenta auxilia consulta de matrícula

Os jovens e adultos que tiveram como decisão retomar os estudos em 2017 já podem conferir o resultado da matrícula. A consulta é realizada por meio de uma ferramenta virtual disponibilizada pelo Governo do Estado de São Paulo.

Para consultar sobre a matricula realizada em uma unidade, basta acessar o site gdaenet.edunet.sp.gov.br/consultamatricula e digitar o número de Registro do Aluno (RA), o dígito verificador do RA, inserir a sigla do estado que emitiu o RA e por fim, basta digitar a data de nascimento e clicar em confirmar para ser direcionado a página de consulta.

Na página que mostra o resultado da consulta mostra informações sobre a instituição de ensino do estudante. O candidato poderá checar o nome da escola e o endereço. O resultado online também estará disponível na unidade em que foi realizada a matrícula.

Já para quem deseja estudar, mas não fez a matrícula na rede de ensino, a Secretaria da Educação irá abrir uma nova chamada após o final do recesso no dia 2 de janeiro. As vagas estão disponíveis em todo o Estado de São Paulo para EJA – Educação de Jovens e Adultos de Ensino Fundamental (6° ao 9º ano) e Ensino Médio.

Durante a matrícula, é indicado que o aluno apresente o documento de identidade (RG, Carteira de Trabalho ou passaporte), comprovante de residência e, se caso for possível, histórico escolar. A idade mínima para ingressar no EJA depende do ciclo, para se matricular no Ensino Fundamental basta ter pelo menos 15 anos e no Médio deve ter no mínimo 18 anos.