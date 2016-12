FDF encerra inscrições para Vestibular 2017

As inscrições para o Vestibular 2017 da Faculdade de Direito de Franca (FDF) estão abertas desde o dia 25 de novembro e se encerram na próxima segunda-feira, dia 2 de janeiro. São oferecidas 150 vagas para o período diurno e mais 150 para o noturno, um total de 300 vagas.

As inscrições podem ser realizadas pelo site www.vestibular.pucsp.br, ao acessar a página virtual o link de acesso estará na aba de ‘Vestibulares Externos’. A prova será aplicada no dia 15 de janeiro, o horário de comparecimento é das 12h15 às 12h50, e o término da avaliação será às 17h.

Já para a avaliação, o aluno deve estar atento ao conteúdo que será aplicado, que serão 50 questões de ciências humanas. A avaliação se divide em questões de Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira, Atualidade, Geografia e História. Por fim, será aplicado uma Redação, no qual, o estudante deve organizar um texto de maneira coerente e crítica que segue os padrões da norma culta escrita da língua.

A prova será aplicada no próprio prédio da Faculdade de Direito na Avenida Major Nicácio, 2377 no bairro São José. E se caso necessário, no prédio do Centro Universitário Municipal de Franca (Uni-FACEF). O local e salas serão divulgados aos candidatos a partir do dia 9 de janeiro, o estudante poderá conferir nos sites s www.vestibular.pucsp.br e www.direitofranca.br.

A avaliação tem um total de 150 pontos, com 90 pontos as questões da prova e 60 pontos de redação. Estarão desclassificados os candidatos que obtiver nota igual ou inferior a 30 na Redação ou nota bruta igual a zero na prova objetiva.

No site de acesso para a inscrição no processo seletivo, está disponível a prova e gabarito do Vestibular de 2016. O aluno interessado poderá acessar e fazer o download dos arquivos. E vale lembrar que o site orienta sobre as obras literárias a serem lidas, que são “Iracema”, “A Cidade e as Serras”, “Memórias Póstumas de Brás Cubas”, “Claro Enigma” e “Sagarana”.

Neste vestibular há 25 vagas por meio de inscrição do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). E mais 48 vagas para cotas que incluem negros, ingressados de escola pública e portadores de deficiência conforme os termos da legislação.