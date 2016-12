Facilitando a vida do cidadão

Compartilhar no Twitter

O Poupatempo de Franca comemora nesta quarta-feira, 28 de dezembro, seis anos de funcionamento. O posto, que disponibiliza diversos serviços públicos em um único local, já realizou mais de 2,3 milhões de atendimentos durante este período, o que representa aproximadamente 1,4 mil ao dia.

Entre os órgãos mais procurados estão o Detran-SP, com mais de 543 mil documentos emitidos, como licenciamento de veículos e Carteira Nacional de Habilitação (CNH); o e-poupatempo, para serviços públicos pela internet, com 351 mil solicitações; e o Instituto de Identificação (IIRGD), para RG e Atestados de Antecedentes Criminais, com 347 mil pedidos.

A unidade conta ainda com a Secretaria do Emprego (Sert), Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Acessa SP e um correspondente bancário, para pagamento de taxas.

Em pesquisa realizada pela empresa Praxian no ano de 2015, a unidade foi aprovada por 100% dos usuários. O Poupatempo Franca fica na Rua Ouvidor Freire, 1986 – Centro – e o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h e aos sábados, das 9h às 13h.

Vale destacar que o Poupatempo é um programa do Governo do Estado, executado pela Diretoria de Serviços ao Cidadão da Prodesp – Tecnologia da Informação, que, desde a inauguração do primeiro posto, em 1997, já prestou mais de 520 milhões de atendimentos.