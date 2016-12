Evento marca Réveillon

Amanhã, a partir das 23h, acontece uma das maiores festas de Franca e região. É de costume festas realizadas em Réveillon para a comemoração da virada do ano. O evento acontece no espaço Villa Ventura na Rodovia Ronan Rocha, Km 29 no Parque Francal.

A organizadora responsável pelo evento, Thais Oliveira, afirma que para este ano o investimento teve foco na área musical e o ambiente tem grande acessibilidade. “Nós investimos em revelações musicais da cidade e oferecemos conforto e acessibilidade no Villa Ventura”, diz Thais.

O evento conta com buffet completo all inclusive junto de open bar. E como atração terá vários shows e estilos de músicas, além do espetáculo de fogos de artifícios. Amanhã, o estacionamento será gratuito e conta com um espaço reservado para crianças pequenas.

Quem deseja comparecer ao evento, pode se programar, pois será dividido em duas áreas o Salão de Cristal e o Deck e Casarão. Cada local terá um tipo de atração diferente e instalações conforme o ambiente. No entanto a queima de fogos poderá ser apreciada de qualquer lugar que o convidado preferir.

E pela primeira vez no Réveillon de Franca, o produtor musical de Ribeirão Preto, Alex de Cristo, conta presença com um repertorio atualizado e animado. O músico já realizou mais 900 shows em toda a carreira e já dividiu o palco com Cristiano Araújo, Matheus e Kauã e Humberto e Ronaldo. Recentemente lançou uma nova música de trabalho “Soldado de Balada”, o atual sucesso com milhões de visualizações.

Outras atrações musicais com repertórios ecléticos como a banda “Teed” e “A3”, trazem diversos gêneros musicais como mpb, pop, rock, samba, reggae, pagode, axé e bolero.

Já no Deck, que é a área da piscina, terá House Music até amanhecer, com a presença artística dos DJs da cidade. Às 1h com o DJ Teiti e às 4h Giuliano Marangoni segue com o setlist eletrônico.

Enquanto que o cardápio será cheio de várias opções, no menu do Salão de Cristal e Deck, será servido como opção de salada salpicão, grão de bico com bacalhau, dakota, rúcula com manga e tomate seco e berinjela. E de queijos serão servidos muçarela, gouda, parmesão e provolone.

O jantar conta com vários pratos de pastas e menus de boteco, além de bebidas como espumante, vodka, cerveja, água com e sem gás, suco e refrigerante. Também serão oferecidas frutas como banana, ameixa, melão, melancia, abacaxi e muitas outras.

E será a primeira vez que o evento irá abrir o Casarão para um grupo de 300 pessoas, em versão sofisticada com musicas do gênero Rock Pop e anos 80. Como atração terá a banda revelação de Franca, Endorfina, que tocam clássicos do rock com violão, cajon e violino.

Hoje, a equipe responsável já iniciou os preparativos e organização para o evento. O palco já está praticamente montado, e resta a organização de mesas, cadeiras e decoração.

Para apreciar o evento, estarão disponíveis mesas de seis à doze lugares, basta reservar pelo número 99123-4403 ou 99143-7593.Também é possível realizar a compra pelo site quero2ingressos.com.br.