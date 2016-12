Estrada cheia exige atenção de motoristas

O trafego de veículos em rodovias estaduais, tendem aumentar devido feriado de Natal neste final de semana. Os motoristas devem redobrar a atenção devido o aumento da movimentação nas vias.

Anualmente, aumenta a onda de acidentes por conta de feriados e viagens de final de ano. Um dos fatores principais é o excesso de movimento e trafego de veículos em rodovias estaduais. É necessário que os motoristas estejam atentos e que não descumpra leis de transito, para que seja evitado futuros acidentes.

Para a prevenção de acidentes e com objetivo de diminuir a violência no trânsito nas rodovias estaduais e federais neste final de ano, órgãos do estado e federais intensificam ações de fiscalização.

A Policia Rodoviária tem como função priorizar o combate às infrações de trânsito que mais multam e causam acidentes. Muitos motoristas são advertidos por excesso de velocidade, embriaguez ao volante e até mesmo ultrapassagens proibidas. Deste modo a taxa de acidentes no trânsito aumenta cada vez mais no final do ano.

No entanto, houve uma queda de 13% no número de óbitos no trânsito em comparação ao ano de 2015. O número representa mais de 300 vidas salvas. Os dados foram obtidos pelo Movimento Paulista de Segurança de Trânsito, por meio do Governo do Estado de São Paul, o intuito é reduzir o óbito em trânsito.

Também foi contabilizado uma redução de 9,3% na taxa de mortes em comparação aos últimos meses do ano de 2015. Diante desta queda, o número 6,4% foi resultado de 357 vidas preservadas.

Enquanto que se tratando de óbitos, a maioria, 78% eram homens e maior parte das vitimas compunham a faixa etária de 18 a 24 anos. E a maior parte dos falecidos eram motociclistas, enquanto que a menor estava em automóvel. Portanto, o registro mostra claramente que os motociclistas também devem estar atentos ao transito, ainda mais se tratar de rodovias de viagens.

Para contribuir com a redução de acidentes de trânsito e fiscalização em vias o Governo do Estado de São Paulo, disponibilizou o Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo (Infosiga-SP) por meio do Movimentos Paulista de Segurança no Trânsito. Em conjunto ao sistema, vem a campanha que promove um trânsito seguro aos motoristas.

No ano passado, Franca registrou média 10 mortes por 100 mil habitantes e neste ano, de janeiro até junho, teve média de 5,13 mortes. Os números apontam que houve uma redução quase pela metade na quantidade de óbitos.

O Infosiga informa óbitos de acidentes de trânsito por município, que é considerado o local e momento do óbito, ou seja, o município que ocorreu o acidente e não o município que houve o falecimento.