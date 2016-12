EDUCAÇÃO COMO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DA PESSOA HUMANA

Durante muito tempo se discutiu em sociologia a influência do meio-ambiente sobre a formação da personalidade de uma pessoa, Sobre até que ponto as circunstancias influem nesse complexo. O filósofo espanhol Ortega Y Gasset chegou mesmo a refletir muito sobre o tema, especialmente em sua clássica expressão: “Eu sou eu e minha circunstância”. Por isso que a educação desempenha um papel relevante, e os pais devem ser os primeiros a se empenhar para que, desde cedo, os filhos recebam os melhores investimentos nesse sentido. Daí justificar também muitos sacrifícios feitos para que os filhos possam receber a melhor educação possível, seja em escolas particulares ou públicas, ou mesmo no homeschooling. Sabemos que hoje as condições são muito desafiantes, porque temos grandes dificuldades e desafios, em meio também a maiores oportunidades e acesso a muitas informações. A realidade de cada um faça com que o esforço de cada pai pela educação dos filhos seja hoje redobrado e mais exigente. Se as condições materiais são difíceis, os pais sabem que educando seus filhos com valores morais, eles poderão alcançar oportunidades no vasto campo aberto da atualidade, no mundo globalizado. É preciso, portanto, que haja foco, atenção, determinação e disciplina, para que os estudos possam surtir efeitos que ajudem no desenvolvimento das melhores possibilidades da pessoa humana, em todos os aspectos.

As circunstâncias realmente influem, sabemos disso, mas não são tão decisivas assim, quando a pessoa procura não se acomodar. Aí está o desafio. Cada crise pode servir de oportunidade enriquecedora. O ambiente muitas vezes pode não ser muito favorável, mas a história registra muitos casos de pessoas que conseguiram superar as adversidades das circunstâncias e vencer. É claro que muitos dirão que as exceções não confirmam a regra. E que as condições adversas, muitas vezes, influem de tal modo que muitos não as conseguem superar. Mesmo assim, sabemos pela experiência, de que o meio-ambiente, as circunstâncias e os fatores externos podem, muitas vezes, serem fatores complicadores, principalmente em certas situações, mas a fé e o valor moral de cada pessoa tem força para superar os desafios, se a pessoa tiver recebido uma educação com o sentido da vida, que afirme a cultura da vida, capaz de fazer com que a pessoa desenvolva seus verdadeiros potenciais humanos.

Por isso que afirmamos seguramente a relevância da educação. Sempre se soube disso. É pela educação que cada pessoa encontra meios para entender a sua circunstância e dar a sua contribuição (crítica e criativa) dentro das possibilidades de sua realidade. Daí que é preciso investir cada vez mais nesse processo, cultivar os valores morais, incentivar para que cada um se aplique para que pelo estudo das circunstâncias possa encontrar as melhores condições de seu desenvolvimento pessoal e profissional, com os recursos técnicos disponíveis e os imprescindíveis valores humanos.

*Valmor Bolan é Doutor em Sociologia e Especialista em Gestão Universitária pelo IGLU (Instituto de Gestão e Liderança Interamericano) da OUI (Organização Universitária Interamericana) com sede em Montreal, Canadá e Representa o Ensino Superior Particular na Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social do Programa Universidade para Todos do MEC.”.