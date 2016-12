É hora das superstições

Com a proximidade do Ano Novo, francanos vão às lojas em busca de artigos, vestiários e alimentos que podem ajudar a realizar os desejos em 2017

Consumidores de Franca aproveitam esses últimos dias que antecedem o ano novo para fazer compras relacionadas à data. A maioria busca a roupa ideal para passar a virada do ano e artigos supersticiosos para começar 2017 da melhor forma.

Nesta época do ano muita gente recorre a mandingas e seguem tradições que prometem sorte, amor, dinheiro, etc. A cor da roupa para se usar na data é uma das mais comuns.

Cada uma tem um significado e a tradição promete trazer ao próximo ano aquilo que a pessoa deseja através da cor. Em Franca, as lojas já estão se preparando para receber clientes que buscam peças com cores específicas.

A lojista Carla Stevanatto é proprietária de uma loja de roupas e conta que nesta época do ano a maioria das pessoas que vão até sua loja buscam cores específicas para comemorar a data.

“A força da tradição é muito forte. Cerca de 70% dos meus clientes escolhem as peças pelas cores aliada ao modelo da roupa. Por exemplo, se alguém quer vestir vermelho e essa pessoa não encontra um modelo de agrado com a cor escolhida, ela não leva em outra cor. Nesta época eu me preparo para ter a maioria dos modelos com diversas opções de cores”, conta Carla.