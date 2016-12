Cuidado com os exageros!

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

As comemorações de fim de ano ainda não acabaram e é comum que as pessoas exagerem um pouco mais na comida e na bebida. Festas, confraternizações, amigos secretos, encontros de turma e reunião da empresa. São inúmeros eventos que deixam as pessoas mais relaxadas quando o assunto é alimentação.

Para evitar possíveis ressacas após essas festas e até mesmo uma intoxicação alimentar, comum no verão, é necessário cuidado. A ressaca pode e deve ser evitada, uma vez que o mal-estar generalizado gerado pós-abuso do álcool costuma causar problemas como enjoo, dor de cabeça, cansaço, diarreia e sensibilidade à luz.

Para aqueles que costumam apresentar os sintomas típicos da “ressaca”, especialistas em saúde do fígado explicam alguns cuidados que devem ser observados, principalmente antes de ingerir a primeira dose de álcool.

Segundo o hepatologista Carlos Baía, antes de consumir bebida alcoólica, é importante preparar o estômago e fígado, alimentando-se, sobretudo de alimentos ricos em gordura. É importante, também, beber bastante água para manter a hidratação, evitando a perda de líquido no organismo.

Esses cuidados evitam também a agressão direta sobre a mucosa do estômago e esôfago, fazendo com que a sensação de queimação e náusea seja menos intensa, devido à irritação causada pela bebida alcoólica.

O médico alertar ainda ser necessário observar os rótulos das bebidas com a classificação do percentual alcoólico nas garrafas. “O ideal é não abusar da bebida alcoólica. A intensidade da ressaca esta relacionada à quantidade de álcool ingerida, não importando se a bebida é fermentada ou destilada”, diz.