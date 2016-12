Crianças da Santa Casa recebem Papai Noel

Ações de Natal movimentam os hospitais do Complexo com festas natalinas e presentes

As crianças internadas na Pediatria da Santa Casa de Franca receberam na semana do Natal a visita do Papai Noel. O evento aconteceu durante a Festa de Natal promovida pelo Centro de Voluntários em parceria com a equipe multi profissional da área Pediátrica do hospital.

A confraternização de Natal aconteceu na Brinquedoteca do hospital, que foi toda decorada com acessórios e objetos natalinos para receber as crianças e seus pais. Salgadinhos, sucos e refrigerantes foram oferecidos durante o evento.

O momento mais esperado foi a distribuição de presentes às crianças pelo Papai Noel. Depois da festa, o bom velhinho também visitou as crianças nos quartos, que não puderam ir à festa, entregando presentes.

“A Diretoria Administrativa do Complexo Hospitalar agradece a iniciativa e envolvimento dos voluntários e profissionais que trabalharam para a realização desta ação, que proporciona alegria e descontração para as crianças e suas famílias”, disse a Santa Casa por meio de sua assessoria.

Durante a semana também aconteceram diversas ações voluntárias nas unidades do Complexo Hospitalar Santa Casa, sendo o Hospital do Coração e Hospital do Câncer. Apresentações de música e teatro, visita do Papai Noel, dança, entre outras, foram as atrações.

No Hospital do Câncer, onde tem inúmeras crianças em tratamento, os pais e irmãos também puderam participar do evento. O objetivo dessas confraternizações natalinas no complexo da Santa Casa é levar um pouco de alegria e clima natalino para os que estão internados e não podem vivenciar a data em casa junto de sua família.