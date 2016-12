CNH de cara nova

Os motoristas de Franca têm motivos para sorrir com relação a CHN (Carteira Nacional de Habilitação) e também o valor no Seguro DPVAT a partir de 2017. Com relação à CNHemitida a partir do próximo dia 2 janeiro, esta terá novas cores e itens de segurança.

As mudanças são válidas para todo o país e foram determinadas em uma resolução divulgada pelo Contran (Conselho Nacional de Trânsito) em maio último.Quem tem carteira dentro da validade não precisará trocá-la pela nova antecipadamente. Os procedimentos para obter ou renovar a habilitação também permanecem os mesmos.

Uma das principais alterações para as novas CNHs será a troca da tinta azul esverdeada da tarja que fica no topo do documento atual, acima da foto de identificação do cidadão, para a cor preta.A impressão continua em alto relevo e a tarja passa a ter o mapa do estado responsável pela emissão da habilitação, do lado direito.

A nova CNH também terá dois números de identificação nacional – Registro Nacional e Número do Espelho da CNH – e um número de identificação estadual, que é o número do formulário Renach (Registro Nacional de Condutores Habilitados).